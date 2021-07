BASKET Ygor Biordi alla Pallacanestro Trapani Il pivot sammarinese giocherà la prossima stagione in A2

Ygor Biordi alla Pallacanestro Trapani.

Ygor Biordi giocherà la prossima stagione in serie A 2 con la Pallacanestro Trapani. Il pivot sammarinese ha iniziato l'ultimo campionato alla Virtus Roma in Serie A ma ha poi firmato per Ruvo di Puglia con cui ha raggiunto i playoff di Serie B. I numeri di Biordi dicono che nell'ultima stagione ha realizzato 5 punti di media a partita, 3 rimbalzi in oltre 20 minuti di utilizzo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: