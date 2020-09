Ygor Biordi, esordio da titolare nella Virtus Roma

Il risultato - ma questo si poteva immaginare - non è da quelli da ricordare, la serata però sì. Ygor Biordi ha esordito nella Virtus Roma nella prima partita di Supercoppa dei capitolini, privi degli americani, zeppi di giovani e travolti 114-71 dalla Dinamo Sassari. Partito in quintetto, Biordi ha giocato 26', mettendo insieme 6 punti, 4 rimbalzi e 2 stoppate. A Roma non bastano i 17 di Baldasso e i 14 di Casagrande, troppo ampio il divario coi sardi. Nei quali spiccano i 20+16 rimbalzi di Bilan, i 25 di Bendzius, i 16 di Burnell, i 15 di Pusica e i 14 di Spissu. E domani, alle 17, c'è Carpegna Prosciutto Pesaro-Dinamo Sassari, che mette in palio il primato in solitaria nel Gruppo D.