Ygor Biordi: "Trapani una piazza importante, sogno di tornare in A1" Il sammarinese giocherà in serie A2

Ygor Biordi giocherà in A2 con la Pallacanetro Trapani. Una grande occasione per il pivot sammarinese, che sogna di tornare in serie A1 dopo l'esperienza a Roma.

