SERIE C 0-0 tra Pineto e Torres Si ferma a 4 la striscia di vittorie consecutive per i sardi: il Pineto impone lo 0-0 e resta saldamente in zona play-off.

Dopo aver fermato – tra le altre – Pescara e Ternana, il Pineto impone lo 0-0 anche alla Torres. Sesto risultato utile consecutivo per i biancazzurri, stabili in zona play-off. Sponda sarda, è una X che rallenta la corsa dei rossoblu ora a -7 dall'Entella capolista. Match dalle poche emozioni. Nel primo tempo si vede solo il Pineto con il destro dalla lunghissima distanza di Bruzzaniti, che si abbassa tardi. A preservare lo 0-0, nella ripresa, ci pensa Tonti attento sulla girata di Varela da corner. Impreciso invece Fischnaller: il colpo di testa si perde a lato. Nel finale due nitide chance, una per parte. Prima ci prova la Torres con il solito ispirato Varela: il 70 resta in piedi dopo il contrasto ma perde l'equilibrio, Tonti esce e gli sbarra la strada. Poi tocca al Pineto: servizio intelligente di Fabrizi per l'inserimento di Germinario, stoppato da Zaccagno. Nanni entra solo all'89' e la partita non si sblocca: il pari va bene al Pineto, meno alla Torres.

