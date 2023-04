SERIE C 1-1 con la Recanatese, per l'Entella saranno playoff 4 legni e un rigore sbagliato per i liguri che non possono più prendere la Reggiana e cedono il secondo posto al Cesena.

La Recanatese dà e toglie a un'Entella che, in una gara pazza con 5 legni – di cui 4 liguri – e un rigore sbagliato, saluta la corsa alla B diretta. L'1-1 è una beffa doppia, perché la Reggiana ora è imprendibile e il secondo posto passa al Cesena, stessi punti ma scontri diretti a favore. L'Entella si è sciolta a suon di pari non appena toccata la vetta, consegnatale, ironia della sorte, proprio dall'1-1 della Regia con la Recanatese. Che a sua volta può debolmente sperare nei playoff: c'è da battere l'Ancona per provare il sorpasso sul Rimini, a +2 e avanti in caso di arrivo alla pari.

L'Entella passa già al 5°: Favale da sinistra per la testa di Tenkorang, Meli fa il miracolo ma a rimbalzo ancora Tenkorang stocca nel sacco di mancino. Sbaffo per Carpani che calcia sull'esterno rete è il sunto giallorosso del primo tempo, nel cui recupero Raparo prolunga di testa il cross di Merkaj per l'autopalo. Raddoppio sfiorato e, come da luogo comune, la ripresa si apre col pari: Borra a vuoto su angolo di Senigagliesi, Vona è un lampo nel leggere l'errore e il suo tocco volante è tanto lemme quanto letale.

Coi gol siamo a posto ma in termini di emozioni il meglio comincia dal 60°: contropiede magistrale ospite con Marafini e Guidobaldi a smarcare in area Carpani, respinto dal riscatto a mano aperta di Borra. Di là Tomaselli per Ramirez che va a colpo sicuro e centra la traversa; ancora Ramirez da fuori, Meli rimpalla, Quaquarelli chiude su Tenkorang e Faggioli spara alto, in fuorigioco.

Per i giallorossi, cross di Marafini per Carpani che in qualche modo mette dentro per Sbaffo, traversa a porta aperta e poi tentativo di mano che gli costa il giallo. È di nuovo il palo invece a dire no al mancino al volo dalla distanza dello sfortunato Ramirez, Quaquarelli allontana.

Ferrara se lo divora svirgolando in libertà sul traversone di Zappella, ed è sempre su lancio di Zappella che Faggioli sfugge a Vona e viene travolto dall'uscita di Meli. Rigore netto e Merkaj per tenere l'Entella in scia della Regia, Meli però si fa perdonare toccandola sulla traversa e a rimbalzo Ferrante completa la sfangata. In avvio di recupero la sventagliata di Ramirez offre la redenzione pure a Merkaj: l'aggancio c'è, il tiro invece è debole su Meli e per l'Entella saranno playoff.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: