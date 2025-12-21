SERIE C 1-1 tra Bra e Juventus Next Gen Un tempo a testa e un punto a testa: Baldini porta avanti il Bra nei primi 45, risponde Puczka su punizione nella ripresa

1-1 tra Bra e Juventus Next Gen.

Al Bra non basta un primo tempo dominato per portare a casa il bottino pieno contro una Juventus Next Gen che – dall'altra parte – soffre quando c'è da soffrire, fa male quando c'è da far male. Alla fine è un 1-1 che serve poco ad entrambe. L'avvio piemontese è di quelli da ricordare: Baldini duetta con Sinani che gliela restituisce con lo scavetto, il 92 apre il piattone e al volo batte Mangiapoco. Bra in vantaggio, e il vantaggio resta anche grazie a Renzetti, superlativo sul tentativo di Anghelè. Altra bella combinazione dei padroni di casa, Sganzerla calcia alto da posizione defilata. Clamorosa invece la chance del 34': Rottensteiner si invola e serve un cioccolatino a Maressa, solo da spingere dentro. Decisivo Gil a sostituirsi al portiere e salvare un gol fatto.

E' l'episodio che accende la miccia in casa bianconera: a inizio ripresa Puczka disegna una traiettoria beffarda da posizione defilata che sorprende e scavalca Renzetti per l'1-1. Il Bra non ci sta e ha una nuova occasione con Sinani che fa tutto bene, fino al momento del tiro masticato e sul fondo. Il finale è della Juve che ci prova prima con Cudrig – destro al volo allungato in corner da Renzetti – poi con la spizzata di testa di Turicchia, a lato di un soffio.

