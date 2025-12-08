TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:54 Scomparsa Paolo Rossi, proseguono le testimonianze di cordoglio a San Marino 17:44 Come cambia la formazione con l’IA: l’analisi di Marco Amicucci (AD di Skilla) 17:19 Il Forlì ad Ascoli resiste solo mezz'ora (3-0) 17:13 1-1 tra Carpi e Vis Pesaro 16:07 Congo: il Consolato di San Marino avvia la produzione creme solari da donare ai bambini albini 16:06 L'Italnuoto stravince il medagliere degli Europei in vasca corta 14:38 Al tavolo di "Che Tempo Che Fa", Roberto Giacobbo racconta il suo "Titano", in onda su San Marino Rtv 14:32 IVG e denatalità, Associazione Uno di Noi: "Dati scarsi per numeri comunque preoccupanti" 13:36 Okaka al 112' manda in fuga il Ravenna 13:34 Perilli è argento alle finali di Coppa del Mondo in Qatar: San Marino ancora ai vertici del Trap
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

1-1 tra Carpi e Vis Pesaro

di Alessandro Ciacci
8 dic 2025
1-1 tra Carpi e Vis Pesaro

Il Carpi prova a scappare, la Vis Pesaro la riprende e alla fine il punto può andar bene ad entrambe, “comodamente” nei play-off. Partenza a razzo da una parte e dall'altra. Prima tocca ai biancorossi di Cassani: Casarini penetra in area e calcia dall'area piccola, Pozzi si oppone poi Cecotti manda alto sulla ribattuta. Risposta Vis con il destro di Vezzoni che supera Sorzi ma sulla linea Zagnoni salva letteralmente un gol fatto. Ancora i marchigiani: ripartenza in contropiede, Stabile con il piattone e questa volta è decisivo Sorzi ad allungare in corner. Il match è aperto e bello da vedere, pronto a sbloccarsi da un momento all'altro. E poco dopo la mezz'ora è il Carpi ad andare avanti: schema su calcio di punizione, Pozzi fa il massimo respingendo il tentativo di Casarini ma Gerbi è il più lesto ad arrivare e mettere dentro l'1-0 con cui si va all'intervallo. Segue una ripresa con poche emozioni, fino all'82' quando Pesaro – un po' dal nulla – trova il pari: Giovannini imbuca per Stabile, chirurgico a battere Sorzi in diagonale. 1-1 e tutto da rifare per il Carpi, che ci riprova nel finale con Cortesi dal limite. Pozzi è attento, e il pareggio tutto sommato è il risultato più giusto.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio