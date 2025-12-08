SERIE C 1-1 tra Carpi e Vis Pesaro

1-1 tra Carpi e Vis Pesaro.

Il Carpi prova a scappare, la Vis Pesaro la riprende e alla fine il punto può andar bene ad entrambe, “comodamente” nei play-off. Partenza a razzo da una parte e dall'altra. Prima tocca ai biancorossi di Cassani: Casarini penetra in area e calcia dall'area piccola, Pozzi si oppone poi Cecotti manda alto sulla ribattuta. Risposta Vis con il destro di Vezzoni che supera Sorzi ma sulla linea Zagnoni salva letteralmente un gol fatto. Ancora i marchigiani: ripartenza in contropiede, Stabile con il piattone e questa volta è decisivo Sorzi ad allungare in corner. Il match è aperto e bello da vedere, pronto a sbloccarsi da un momento all'altro. E poco dopo la mezz'ora è il Carpi ad andare avanti: schema su calcio di punizione, Pozzi fa il massimo respingendo il tentativo di Casarini ma Gerbi è il più lesto ad arrivare e mettere dentro l'1-0 con cui si va all'intervallo. Segue una ripresa con poche emozioni, fino all'82' quando Pesaro – un po' dal nulla – trova il pari: Giovannini imbuca per Stabile, chirurgico a battere Sorzi in diagonale. 1-1 e tutto da rifare per il Carpi, che ci riprova nel finale con Cortesi dal limite. Pozzi è attento, e il pareggio tutto sommato è il risultato più giusto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: