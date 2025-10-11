SERIE C 1-1 tra Forlì e Ternana

1-1 tra Forlì e Ternana.

Botta e risposta a inizio ripresa tra Forli e Ternana: i Galletti vanno avanti al 49' con Petrelli, i rossoverdi rispondono 10 minuti più tardi con Ferrante. Al “Morgagni” è dunque 1-1: la Ternana sale a quota 14, il Forlì insegue a un punto di distanza.

