AMICHEVOLE 1-1 tra Victor e Vis Pesaro

1-1 tra Victor e Vis Pesaro.

Un buon Victor San Marino pareggia 1-1 l'amichevole con la Vis Pesaro. I biancazzurri passano al 24° col rigore di Sabba e nel prosieguo contengono bene l'avversario, anche in una ripresa nella quale Cassani schiera fin da subito le riserve. Il pari marchigiano arriva all'87° con Foresta. Partita accesa, con la Vis che chiude in 9 per i rossi a Cannavò e Di Paola.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: