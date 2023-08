AMICHEVOLE 1-1 tra Victor e Vis Pesaro. Presi Haruna e D'Este Al rigore di Sabba risponde Foresta nel finale. Nei biancazzurri debutto per i due ultimi arrivati, presi da Sammaurese e Mezzolara.

In attesa di capire in che girone finirà, il Victor c'è. La Vis Pesaro fatica e trova l'1-1 solo in extremis, coi biancazzuri avanti coi titolari e in pieno controllo anche in una ripresa con quasi sole seconde linee in campo. Amichevole particolarmente nervosa – nel finale la Vis resta pure in 9 – nella quale Cassani schiera pure gli ultimi arrivati, la mezzala Adamo Haruna e la punta Nicholas D'Este, appena unitisi alla squadra.

Victor al via con la coppia d'attacco Arlotti-Manara, affiatati e subito pericolosi con due imbeccate dell'ex Rimini per il nuovo arrivato, che prima conclude tra le braccia di Neri e poi manda a lato di testa. Cannavò s'inserisce sulla punizione di Valdifiori e sbatte sull'uscita di Pazzini, su quella di Sabba invece Lombardi è smarcato in area ma non trova l'affondo. Sempre Lombardi si ritrova a battagliare con Sylla che rientra sul mancino e poi mira l'angolo basso, mancandolo per poco. Finché, al 22°, sull'angolo di Sabba scatta un effetto domino che ne manda a terra 7, sul quale l'arbitro vede un placcaggio pesarese di troppo. Rigore e lo stesso Sabba sul dischetto a piazzarla perfettamente per il vantaggio Victor.

Il volante alto di Di Paola su rimessa di Rossoni è l'immediata reazione di una Vis che alza il baricentro ma senza troppi frutti, tolto Sylla che inzucca alto l'assist ancora Di Di Paola. Per contro San Marino difende con ordine e rischia poco, seppur nel viavai di cambi di Cassani: dopo il gol dentro D'Este e Carlini per Manara, al rientro da un lungo stop, e per l'acciaccato Lazzari, all'intervallo invece spazio ai giovani e fuori tutti tranne Morelli e Pazzini, attento sulla punizione di Di Paola.

La prima mezz'ora di ripesa scivola via nel nulla, poi il Victor quasi trova il bis con lo spunto di Sollaku, rientrato dalla fascia con un destro appena fuori, e la sin lì imballata Vis pian piano si desta. Cannavò non inquadra di testa il cross di Astrologo e poi, sul servizio di Sanogo, è frenato da Gasperoni e respinto da Bartolini. Cannavò-Sanogo attivi anche a parti invertite, Bartolini salva ancora ma Foresta è pronto a rimbalzo per il tocco che la impatta. Il più che positivo Bartolini s'oppone anche al tentativo da fuori di Cannavò, poi espulso per doppio giallo. A tempo scaduto rosso anche a Tonucci per essere entrato dritto su Iattarulo, uscito zoppicante dal campo.

