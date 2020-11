FEMMINILE 10 positività nel Verona Women, prossimo avversario della San Marino Academy Il gruppo squadra delle venete è entrato in isolamento fiduciario.

10 positività nel gruppo squadra dell'Hellas Verona Women, che domenica riceverà la San Marino Academy per il 7° turno di Serie A. "In ossequio alla normativa e al protocollo vigenti - scrive la società veneta - il suddetto gruppo squadra è entrato in isolamento fiduciario. Questa procedura permette a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consente contatti con l'esterno del gruppo".

