CALCIO 100 anni di Sampierana con Hubner e Cavasin Ad Acquapartita serata dedicata al centenario della società romagnola.

Una storia lunga cento anni, costruita con cuore, passione, successi e tradizione. La Sampierana, fondata nel 1926, celebra con orgoglio un traguardo così prestigioso. Ad Acquapartita non mancava davvero nulla per una festa destinata a lasciare il segno.

Ad aprire la serata è stato il saluto del sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, seguito dalle note della tradizione romagnola con Mirko Casadei e la Retromarching Band, autentica colonna sonora dell'evento.

C'era la passione, c'era il calcio. A testimoniarlo anche la presenza di Andrea Ciofi, capitano del Cesena in ritiro ad Acquapartita, che ha voluto portare il proprio saluto in un'occasione tanto speciale.

Una serata unica, nella quale storia e passione si sono intrecciate, permettendo al pubblico di ripercorrere la straordinaria carriera di Dario Hübner, tra gli ospiti più attesi sul palco. Tra aneddoti, ricordi e sorrisi, il bomber si è raccontato insieme ad Alberto Casavin e a Vanni Puzzolo, procuratore di entrambi, regalando al pubblico momenti di grande emozione.

A condurre l'evento è stato il giornalista Roberto Chiesa, che ha accompagnato i presenti in un viaggio attraverso il primo secolo di vita della Sampierana, celebrandone la storia e volgendo lo sguardo con entusiasmo ai traguardi che ancora l'attendono.

Nel video l'intervista con Oberdan Melini, presidente Sampierana

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