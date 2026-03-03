Mancano 100 giorni ai mondiali di calcio di Canada, Messico e Stati Uniti. Il prossimo 11 giugno è prevista la partita inaugurale del mondiale, che prevede un totale di 104 partite con 48 squadre partecipanti. Sarà record da questo punto di vista. Sono 42 le nazionali qualificate, gli ultimi sei posti arriveranno dall'Europa. In corsa ancora anche l'Italia di Gattuso che giocherà la semifinale degli spareggi play off il prossimo 26 marzo contro l'Irlanda del Nord. Azzurri a rischio terza eliminazione consecutiva. Un mondiale che si avvicina nella più completa incertezza internazionale, legata alle guerre che stanno coinvolgendo anche nazioni qualificate alla fase finale. In questo contesto il presidente della FIFA Infantino ha sottolineato come: "Abbiamo bisogno di eventi, abbiamo bisogno di occasioni per unire il mondo e questo Mondiale unirà davvero il mondo intero attorno a un'emozione, attorno a una passione, attorno al calcio".









