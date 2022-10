11° occhi puntati su Rimini – Carrarese

Quattro incontri alle 14.30, sei si giocheranno alle 17.30. Nel primo pomeriggio il match clou tra la ex capolista Fiorenzuola e l'attuale Virtus Entella. Fattori ribaltati grazie alle 4 vittorie consecutive dei liguri e le due sconfitte consecutive degli emiliani. Alla stessa ora al Brilli Peri la sfida tra il Montevarchi e il Cesena.

Anche in questo caso momento di forma diametralmente opposto, i toscani hanno l'obbligo di riscattare tre sconfitte i bianconeri dopo aver superato il momento complicato sono lanciati verso la vetta della classifica. Mimmo Toscano deve ancora sciogliere il dubbio su chi sarà il partner dell'intoccabile Simone Corazza nel reparto offensivo. Si giocano una maglia Ferrante e Udoh.

Di questa partita del momento del Cesena si parlerà lunedì sera a Cpiace con ospite il grande ex Fabrizio Castori. Le altre sfide delle 14.30 Alessandria – Recanatese e molta attesa per Olbia – Gubbio con i rossoblu di Braglia che scenderanno in Sardegna da primi in classifica e dovranno dimostrare contro una squadra meno attrezzata di meritarsi il primato.

Alle 17.30 Ancona – Lucchese, Fermana – Imolese, Pontedera – Torres, Siena – San Donato Tavarnelle, Reggiana - Vis Pesaro e al Romeo Neri riflettori accesi su Rimini – Carrarese. Ennesimo esame per la formazione di Gaburro che viene da sei risultati utili consecutivi, Coppa Italia compresa. Attenzione ad una Carrarese partita fortissimo ed ora in caduta libera: 4 punti nelle ultime 6 partite.