SERIE C 11esima: Reggiana in posticipo. Siena – Pescara match clou 11° turno in Serie C Girone B. La capolista Reggiana in campo lunedi nel posticipo a Pontedera

Appena terminato il turno infrasettimanale che è gia tempo di tornare in campo per l'undicesima giornata. Alla capolista Reggiana toccherà il posticipo di lunedi sera all'Ettore Manucci di Pontedera conoscendo già i risultati delle altre. Il Cesena di scena a Teramo domani alle 17.30 in caso di vittoria potrebbe vivere almeno 48 ore in testa al campionato. Al Bonolis non sarà semplice per la squadra di Viali, con un Teramo che viene da cinque risultati utili. Sempre domani il match tra due deluse fino a questo momento come Siena e Pescara. A – 8 dalla vetta serve senza meno ad entrambe un sussulto per tornare a vincere dopo il passo falso di martedi. Sconfitta per il Siena con la Viterbese e con il Modena in casa per il Pescara. Le altre gare di domani tutte alle alle 17.30 sono: il derby marchigiano Ancona/Matelica – Fermana; Imolese – Grosseto; Lucchese – Viterbese e Vis Pesaro Gubbio. Domenica ore 14.30 Olbia – Modena. Alle 17.30 Carrarese – Virtus Entella e Pistoiese – Aquila/Montevarchi. Lunedi ore 20 Pontedera – Reggiana chiude l'undicesima giornata.

