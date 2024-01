SERIE D GIRONE D 13 i gol nella 19ª. Saltati due allenatori a Prato e Sant'Angelo Rivoluzione a Prato esonerato l'allenatore Raffaele Novelli. Sollevati dall'incarico anche il DG Ivano Pastore, e il DS Riccardo Bolzan. Cambia anche il Sant'Angelo Lodigiano, via Antonio Palo, dentro Vincenzo Scarpa

Continua la corsa del Ravenna, il caterpillar giallorosso strapazza il Prato con una vittoria larga, la società toscana non digerisce e fa saltare tutto lo staff: esonerato il tecnico Raffaele Novelli, il DG ex Rimini Ivano Pastore e il DS Riccardo Bolzan. La prima squadra è stata affidata all'allenatore della Juniores Maurizio Ridolfi. In gol per il Ravenna sempre più capolista, Diallo, il solito Sabbatani lanciato in profondità con la difesa del Prato aperta, Marino per il tris grazie anche ad una deviazione. Il poker arriva su palla inattiva l'ultimo tocco è di Pavesi.

Allo Stadio Benelli di Ravenna. Ravenna batte Prato 4-0. Solo il Victor San Marino tiene il passo forsennato del Ravenna. Contro un'ottima Pistoiese, firma il vantaggio Scott Arlotti. Gli orange pareggiano ad inizio ripresa con Diakhate complice un disimpegno errato della difesa biancoazzurra. Il gol che permette alla squadra di Cassani di continuare a sognare, lo realizza Enrico Sabba su calcio di rigore, per fallo di Greco su Carlini.

Allo Stadio di Acquaviva, Victor San Marino batte Pistoiese 2-1. Prossimo avversario del Victor il Lentigione capace di battere il Sant'Angelo Lodigiano con un gol su rigore di Alberto Formato. La società rossonera ha esonerato il tecnico Antonio Palo, contro il Ravenna esordirà in panchina Vincenzo Scarpa.

Clamoroso a Carpi, dove i padroni di casa vengono bloccati dall'ultima della classe, in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Calmi. Fallo di Forapani che con la mano ferma il pallone diretto in porta, l'arbitro nella circostanza estrae il rosso diretto per il centrocampista. Di Saporetti in mischia il gol del pareggio che serve davvero a poco in chiave promozione. Carpi a ben 11 punti dal Ravenna capolista.

Cade ancora l'Imolese in trasferta. L'Aglianesse strappa i tre punti con Dalla Pietra, qualche dubbio sulla posizione del compagno che lo manda in porta. Aglianese batte Imolese 1-0. Una squadra che sta molto bene in questo momento è il Certaldo che va a vincere 2-0 a Mezzolara con i gol di Akkamadu su rigore che gli highlights non mostrano e Gozzerini nella ripresa. Terminano 0-0; Sammaurese – Forlì, Corticella – Fanfulla e Progresso – Sangiuliano City .

