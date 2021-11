15ma: in trasferta Reggiana e Modena, il Cesena riceve la Fermana

15ma giornata del campionato. Due partite si giocano domani entrambe alle 14.30. Esame severo per il Modena impegnato al Del Conero di Ancona contro la squadra di Colavitto nell'ultimo periodo in difficoltà, 2 punti nelle ultime 5, ma in grado di potersela giocare con chiunque. La squadra di Tesser viene da 6 vittorie consecutive ed è chiaro che vuole continuare a correre, la vetta dista solo due punti. Teramo – Olbia è un match tra due squadre in salute. Domenica due match alle 14.30 si tratta di Vis Pesaro – Carrarese e Viterbese – Gubbio. Tutte le altre alle 17.30. Il Cesena affronta al Manuzzi la Fermana. Sono quei match che gli allenatori definiscono “buccia di banana” se vengono presi con sufficienza. I bianconeri vengono da una grandissima partita disputata a Reggio Emilia, e sono chiamati a giocare con la stessa intensità se vogliono battere la formazione di Riolfo, comunque attrezzata e capace di fare risultato ovunque.

Viali, recupera Candela e Zecca ma non avrà a sua disposizione il centrale difensivo Gonnelli. Le altre partite sono: Grosseto – Montevarchi, Lucchese – Siena, Pistoiese – Virtus Entella, Pontedera – Pescara e al Romeo Galli di Imola si gioca Imolese – Reggiana. Anche questo è il classico match in cui la squadra di Aimo Diana non deve commettere l'errore di sottovalutare un avversario organizzato come l'Imolese di Fontana e capace di poter mettere in difficoltà chiunque sul piano della corsa compreso la capolista. Per uscire indenne dal Galli, la Reggiana dovrà fare una grande partita.