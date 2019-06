Allo Stadio dei Pini “G.Todoli” di Cervia-Milano Marittima é andato in scena il 16º Memorial Stefano Biondi, agente della Polizia Stradale morto tragicamente il 20 aprile 2004. All’incontro di beneficienza, organizzato anche in memoria di altri agenti come Nicoletta Missiroli, Pietro Pezzi e Antonio Falanga, ha partecipato anche il Gruppo Sportivo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino. Una bella serata di sport nella quale i sammarinesi hanno superato 4-2 la selezione della Polizia di Stato locale aggiudicandosi così il Memorial. Presenti, a Cervia, anche personalità illustri del mondo del calcio come Davide Ballardini (ex allenatore di Lazio e Genoa, tra le tante) e Massimo Bonini, direttore tecnico della FSGC.