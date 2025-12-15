19 i gol della 16^. L'Ancona vince lo scontro diretto con l'Aquila

Dopo soli 60 secondi Vianni realizza e regala all'Ostiamare una vittoria scaccia crisi a Termoli. I laziali mantengono tre punti di vantaggio sul Teramo capace di fare sua anche la gara di Recanati. Persano sblocca a pochi minuti all'intervallo. Il raddoppio è di Pavone. Il gol di Capanni per la Recanatese serve solo per le statistiche. A Recanati, Teramo batte Recanatese 2-1. Ruggito dell'Ancona, i dorici vincono lo scontro diretto con l'Aquila arrivata al Del Conero con l'entusiasmo di un momento particolarmente positivo. Con un gol per tempo l'Ancona regola gli avversari con i gol di Rovinelli e Pecci. Allo stadio Del Conero di Ancona, Ancona batte l'Aquila 2-0.

L'ultimo posto valido per i play off è occupato dal Notaresco corsaro a Cattolica. Il gol di Andreassi su gentile concessione della difesa del San Marino fa la differenza. Al Calbi, Notaresco batte San Marino 1-0. Sale l'Atletico Ascoli che con un po' di fatica riesce ad avere la meglio sulla Sammaurese sempre più in difficoltà: Sardo e Maio nel primo tempo. Per l'Atletico Ascoli sembrava tutto facile. Nisi accorcia per la squadra di Antonioli. Moscarini restituisce tranquillità ai padroni di casa. Nell'extra time arriva il gol di Merlonghi. Atletico Ascoli batte Sammaurese 3-2. Bene anche il Vigor Senigallia che va a vincere a Chieti con il gol di De Feo. Chieti sempre più in crisi. Tre punti importanti anche per il Giulianova. Scarsella per i giallorossi nel finale di frazione. Pareggio di Nasic per la Maceratese. Il gol da tre punti lo realizza Luca Simia. Giulianova batte Maceratese 2-1. A sorpresa il Castelfidardo ritrova i tre punti che mancavano dallo scorso 9 novembre. E' di Gallo il gol che decide la sfida con il Fossombrone. L'unico 0-0 di giornata è quello tra Unipomezia e Sora.









