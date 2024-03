SERIE D GIRONE D 19 i gol della 29ª: Carpi e Ravenna si giocheranno la promozione Cadono ancora Forlì e Victor San Marino

Con due colpi di testa il Carpi strappa tre punti fondamentali ad Agliana. In vantaggio con Calanca, la squadra di Serpini si fa raggiungere dalla stoccata di Mascari. Il raddoppio Carpi, porta la firma di Zucchini. Ad Agliana, Carpi batte Aglianese 2-1. Dilaga il Ravenna a Mezzolara, e i giallorossi restano in scia Carpi. Mancini al tramonto di primo tempo sblocca. Poi nella ripresa i gol di Tirelli, Sabbatani e Campagna. A Budrio, Ravenna batte Mezzolara 4-0. Crollo del Forlì che incassa sette gol in due partite. Dopo i 4 rimediati a Corticella, arrivano i 3 a domicilio del Lentigione tutti nei primi 45, tra il 12^ e il 40^ con Nanni, Formato e ancora Nanni.

Il gol di Tafa nel finale serve solo per le statistiche. Al Morgagni di Forlì, Lentigione batte Forlì 3-1. Anche il Victor San Marino perde terreno. La Sammaurese non vinceva da sei turni e grazie al gol di Misuraca batte i biancoazzurri nel derby. Al Macrelli di San Mauro, Sammaurese batte Victor San Marino 1-0. Derby bolognese al Progresso. In grande risalita la squadra di Vullo capace di regolare anche il Corticella. Di Carrozza nel primo e Matta nel secondo tempo, i gol. Progresso batte Corticella 2-0. Stesse modalità e stesso risultato con il quale l'Imolese ha la meglio sul Fanfulla. Di Mattiolo nel primo e Raffini nel secondo i gol dei rossoblu.

Al Galli di Imola, Imolese batte Fanfulla 2-0. Moreo su rigore regala al Prato la vittoria sul San Giuliano City. Il Borgo San Donnino vince la sfida salvezza con la Pistoiese, 1-0 con il gol di Davighi. 1-0 risultato con il quale anche il Certaldo vince in casa con il Sant'Angelo, la rete è del solito trascinatore della squadra toscana Akkamadu. Ora la pausa pasquale, serie D in campo per la 30ª domenica 7 aprile.

