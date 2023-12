SERIE C 19° La Torres non molla. Vincono anche Lucchese e Carrarese

Nelle altre di serie C la Torres continua a lottare per la B con il Cesena battendo 1-0 il Pineto. La Lucchese di misura sull'Ancona. Mentre il Pontedera cade in casa nel derby con la Carrarese La Torres non molla un centimetro e regola l'ottimo Pineto con un gol in apertura. Ruocco vola verso la porta Ingrosso lo stende a pochi metri dall'area ammonito il difensore e calcio di punizione. Scotto sul palo del portiere, missile da 1-0. Nella ripresa palo pieno di Zecca e sulla ribattuta del legno Fishnaller impegna severamente Tonti. Nel finale Pineto in 10 per il doppio giallo ad Ingrosso. Allo Stadio Vanni Sanna di Sassari, Torres batte Pineto 1-0. Con lo stesso risultato la Lucchese regola l'Ancona. Benassai si sgancia e riceve, sinistro violento, non controllato da Perucchini, il più lesto di tutti è il ganese Philip Yeboah per il vantaggio dei rossoneri. Nella ripresa Lucchese anche in 10 espulso l'austriaco Robert Gucher ma il risultato non cambierà più. Allo Stadio Porta Elisa di Lucca, Lucchese batte Ancona 1-0. Bella partita tra Pontedera e Carrarese, che comincia con il miracolo di Bleve su Benedetti. Tenuti in piedi dal proprio portiere gli ospiti passano Cross di Zanoni a trovare la sponda di Simeri che anticipa Calvani, spedendo la sfera sul secondo palo dove Di Gennaro infila l'incolpevole Vivoli. Poi succede tutto nell'extra time. Prima il Pontedera la pareggia su azione d'angolo l'ultimo tocco è di Del Pupo. Poi a tempo scaduto sempre su calcio d'angolo un mani in area genera il calcio di rigore trasformato da Capello. Allo stadio Ettore Manucci di Pontedera, Carrarese batte Pontedera 2-1

