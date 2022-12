SERIE C 19° match clou Gubbio – Pontedera Rimini in trasferta a Montevarchi, il Cesena ospita l'Alessandria. L'Imolese affronta al Galli la capolista Reggiana

Ancora 180 minuti prima della sosta natalizia. Sabato l'ultima del girone di andata con la Reggiana matematicamente campione d'inverno solo se si garantisce i tre punti al Galli di Imola con l'Imolese. La squadra di Aimo Diana ha dimostrato anche settimana scorsa di soffrire con le squadre di bassa classifica, solo un pari senza gol al Città del Tricolore con l'Olbia. Reggiana che gioca alla stessa ora, 14.30 del big match, quello tra il Gubbio e lo strepitoso Pontedera di Canzi nelle ultime 10, 8 vittorie e 2 pareggi, numeri da capogiro per la squadra toscana arrivata prepotentemente a ridosso delle prime.

Partita, quella del Barbetti di Gubbio senza pronostico, può succedere di tutto. Il Cesena al Manuzzi con l'Alessandria è obbligato a vincere, l'ultimo successo dei piemontesi risale al 5 novembre in trasferta a Lucca. I bianconeri devono necessariamente vincere per iniziare le manovre di sorpasso alla Reggiana. Oltre a Cesena – Alessandria, Gubbio – Pontedera, e Imolese – Reggiana, si giocano alle 14.30 anche Carrarese – Vis Pesaro, Virtus Entella – Siena, Fiorenzuola – San Donato Tavarnelle. Alle 17.30 il Rimini a Montevarchi è alla ricerca del doppio successo consecutivo che manca dal 16 di ottobre. Concludono il quadro Ancona – Recanatese, Fermana – Torres, e Olbia – Lucchese. Lunedi a Cpiace l'ex tecnico dell'Imolese Mauro Antonioli. Uno dei temi dell'ultima puntata dell'anno di Cpiace la bocciatura del nuovo format della serie C.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: