NAZIONALE 2-0 all'Ungheria, Italia in final four di Nations League

L'Italia ha battuto 2-0 l'Ungheria a Budapest e si è qualificata per la Final Four di Nations League, in programma a giugno. Gli azzurri, nell'ultima partita del gruppo 3, sono andati in gol con Raspadori e Dimarco e scavalcato i magiari in testa alla classifica. Nello stesso girone, c'erano anche la Germania e l'Inghilterra, retrocessa nella serie B della competizione.

