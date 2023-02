2-1 al Cesena, la Reggiana vede la B

La Reggiana vince il big match della 28’ giornata contro il Cesena e ipoteca la promozione in serie B. L’Orogel Stadium è uno spettacolo con oltre 18 mila spettatori. Buon avvio bianconero ma la partita la sblocca la Reggiana al 40’ con un colpo di testa di Nardi. Nella ripresa il Cesena ci prova ma non riesce a trovare il pari. La Reggiana colpisce in contropiede all’84’ con Varela che entra in area e colpisce sul palo lontano. Ne recupero Mustacchio accorcia per i bianconeri, che provano l’assalto finale. La Reggiana vince 2-1 e porta a 7 i punti di vantaggio sul Cesena.