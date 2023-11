SERIE C 2-2 show tra Recanatese e Sestri, il Pineto batte la Fermana Nel recupero del Tubaldi le squadre sbagliano un rigore a testa. Gli azzurri vincono 2-0.

Succede tutto il possibile al Tubaldi, dove Recanatese e Sestri Levante danno vita a un 2-2 dai continui colpi di scena. Giallorossi che sembrano chiuderla in neanche 20': al 4° Anacoura non trattiene la punizione di Senigagliesi, Sbaffo va a rimbalzo per un comodo tocco a rete. Poi è Sbaffo a inventarsi un gran lancio per Senigagliesi, stavolta Anacoura è provvidenziale in uscita. Non può nulla invece quando ancora Sbaffo imbecca in verticale per Melchiorri, che scavalca l'estremo col tocco sotto del bis.

È il 17° e il Sestri sembra sulla via dell'imbarcata, invece la reazione è immediata: Parlanti per Forte che taglia fuori Ferrante e conclude, Meli s'oppone. Poi la punizione di Candiano, Meli la vede con quel fatale istante di ritardo e l'accorcio è servito. Qui la partita va in pausa fino al 73°, quando Candiano è di nuovo decisivo: sua la conclusione che Ricci intercetta col braccio, sempre suo il rigore che vale doppietta a lui e patta al Sestri.

Ma è nel recupero che succede di tutto: Candiano lancia, Forte salta Veltri e va col destro a giro, Meli salva a mano aperta. Sugli sviluppi dell'angolo, l'imponderabile: Candiano ripropone e Sbaffo, pensando forse a un inesistente fuorigioco del crossatore, blocca clamorosamente il pallone. Rigore e Candiano per la tripletta e il ribaltone, la battuta però non è un granché e Meli intuisce e para. E sul cambio fronte altro cinema: Melchiorri arriva in area, Furno lo atterra e stavolta sono i locali ad andare sul dischetto con lo stesso Melchiorri, anche qui però la trasformazione esce male e Anacoura riesce pure a bloccarla.

Al Sestri il punto vale il +2 sul fanalino di coda Fermana, caduta 2-0 contro un Pineto che invece sale al 7° posto, a -1 proprio dalla Recanatese. Cross di Giandonato, Curatolo riesce solo a toccarla verso Tonti e il resto è tutto Pineto. Affondo di Germinario e palla a Chakir, murato prima da Furlanetto e poi da Eleuteri. Ripresa ed ecco i gol, a partire dal missile mancino di Volpicelli che pesca la buca d'angolo dalla distanza. Il raddoppio invece è opera della caparbietà di Chakir: Gasbarro lo rimpalla due volte, lui però non s'arrende e completa l'opera di testa, con Furlanetto che era già a terra e non fa in tempo a riprendere posizione. Fermana sempre ultima e che per la prossima non avrà Eleuteri, che si becca secondo giallo e rosso per un calcione a Njambe.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: