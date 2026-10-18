2-2 surreale tra Vado e Samb, 0-0 tra Pianese e Pineto

La terza vittoria in fila del Vado sfuma solo al 97°, quando Stabile salva la Sambenedettese siglando il 2-2. L'arrivo di Riolfo comunque si conferma una vera svolta per i liguri, che col cambio di guida tecnica sono passati dai playout alla soglia dei playoff grazie a un ruolino da due punti a partita. Segnali di risveglio pure per la Samb, che resta in zona playout ma fa salire a tre i turni di imbattibilità.

Ospiti pericolosi già dopo 2', con Candellori a spizzare il cross di Tunjov per la girata alta di Zini. Zini che poi ci riprova dal limite e stavolta trova la porta, ma anche l'ottima risposta di Bellocci. Dai e ridai, la Samb passa: Piccoli imbuca da sinistra, Gulinelli anticipa Magnaghi e il rimbalzo è perfetto per l'accorrente Candellori, che carica il mancino e infila Bellocci sul palo di competenza. Il Vado sonnecchia ma alla prima occasione vera sfiora il pari con Cernigoi, che inzucca sulla traversa l'angolo di Candiano.

Pari che arriverà nella ripresa, al termine di una sequenza ai limiti del surreale: 66°, Candiano triangola di tacco con Cernigoi, entra in area e va giù sulla scivolata dell'appena entrato Chelli, guadagnandosi il rigore. E qui, inizia un film: calcia Vita e Krapikas respinge, al momento della battuta però l'estremo ha i piedi oltre la riga e l'arbitro, mandato all'FVS, decreta la ripetizione. Stavolta va Cernigoi ma il lato e la precisione sono gli stessi e Krapikas intercetta di nuovo, e di nuovo invano: altro intervento arbitrale – presumibilmente per l'ingresso anticipato in area di un difensore della Samb – e si torna sul dischetto per la terza volta. Disperato l'estremo lituano, che sul secondo tentativo di Cernigoi nemmeno si tuffa; così, a 8' dal fallo da rigore, il Vado la impatta.

E non ne sono passati altri 2' quando arriva il sorpasso: Ferro riceve a destra il lancio di Candiano, passa tra Pezzola e Nicoli e serve Vita per un tocco millimetrico in buca d'angolo. Un bis da mandare in bambola chiunque, invece la Samb non affonda, serra le fila e, quando comincia l'ultimo minuto di recupero, la riprende: una svirgolata a centrocampo permette a Tunjov di lanciare in verticale, la difesa di casa è di pietra e Stabile si invola verso la porta ed è glaciale nel firmare il gol della patta.

Poche emozioni invece nello 0-0 tra Pianese e Pineto, che restano entrambe in zona playout: leggermente meglio i bianconeri – al 5° punto in fila – mentre gli azzurri, alla 5ª senza vittoria, tornano a muoversi dopo due ko.











