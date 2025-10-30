ECCELLENZA
2-2 tra Cava Ronco e Pietracuta: a segno Osayande e Nunez
Occasione sprecata per il Pietracuta di Roberto Cevoli che, a Forlì contro il Cava Ronco, va avanti per 2-0 con le reti del neo-arrivato Osayande (dalla Libertas) e di Nunez ma si fa raggiungere negli ultimi minuti dalla doppietta di Garavini. Termina, quindi, 2-2: il Pietracuta resta in ultima posizione nel Girone B di Eccellenza con 6 punti, gli stessi del Solarolo capace di fermare sullo 0-0 la capolista Ars et Labor Ferrara.
