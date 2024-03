20 nazionali per la prima edizione delle Fifa Series

"Consentire e favorire una maggiore interazione calcista internazionale". Con queste parole Gianni Infantino lanciò il progetto "Fifa Series" che oggi è diventato realtà con l'edizione pilota. Si tratta di un torneo a carattere amichevole previsto in ogni finestra internazionale. E' una risposta della Fifa spesso accusata di fare solo gli interessi dei grandi paesi, La prima edizione ha visto 4 raggruppamenti con Algeria, Azerbaijan, Arabia Saudita e Sri Lanka paesi ospitanti.

A sfidarsi 20 nazionali non impegnate in altre amichevoli o gare di qualificazione durante questa pausa di marzo 2024. Il lancio vero e proprio della competizione avverrà nel marzo 2026 con la partecipazione delle squadre nazionali di tutte e sei le confederazioni quindi anche della nazionale sammarinese e sono previste durante ogni finestra delle partite internazionali di marzo di anni pari. Non sono previsti vincitori e retrocessioni come in Nations League. Il carattere della manifestazione è squisitamente amichevole.