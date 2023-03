CALCIO E BENEFICENZA 21 anni per la Fondazione PUPI di Javier Zanetti

Sarebbe maggiorenne anche secondo i vecchi standard la Fondazione Pupi, Onlus a favore dei bambini poveri avviata 21 anni fa da Javier Zanetti e sua moglie Paula de la Fuente. Pupi come uno dei soprannomi dello storico capitano dell'Inter ma anche acronimo Por un Puberìo Integrado, ossia per un'infanzia integrata. Il compleanno della Pupi è stato l'occasione per una serata a tema “21 anni” all'interno del Meazza, con annessa raccolta fondi per la costruzione di un centro di formazioni e mestieri a Buenos Aires. Tanti gli sportivi presenti, tra questi alcuni giocatori dell'Inter, l'ex cestista argentino Luis Scola e poi Esteban Cambiasso e Walter Samuel, che hanno condiviso albiceleste e nerazzurro con Zanetti. Impossibile non pensare anche alla partita di settimana prossima con il Porto, con la squadra di Inzaghi chiamata a difendere l'1-0 dell'andata per ritrovare i quarti di Champions dopo 12 anni.

Quarti di Champions che darebbero morale in una stagione nella quale l'Inter è, con largo anticipo, praticamente fuori dalla corsa scudetto. Tra le altre cose pesa, come sottolineato anche dal tifoso vip Max Pezzali, la differenza tra il rendimento in casa e in trasferta, coi nerazzurri sono rispettivamente al 1° e al 7° posto.

