21^ giornata: si parte con Brescia-Milan, attesa per il derby di Roma

La 21^ giornata di Seria A parte questa sera alle 20:45 con la sfida tra Brescia e Milan allo Stadio Rigamonti. I padroni di casa sono reduci dal pareggio contro il Cagliari mentre i rossoneri cercano di dare continuità alla striscia positiva di risultati. La squadra di Corini dovrà fare a meno dell'ex Mario Balotelli, squalificato dopo la partita di Cagliari. Domani alle 15:00 a Ferrara la Spal attende il Bologna; la rosa di Semplici ha preso coraggio dopo la vittoria contro l'Atalanta, mentre il Bologna, a quota 24 punti in classifica, viene dal pareggio contro il Verona. Alle ore 18 Fiorentina- Genoa, i viola si sono rialzati con l'arrivo in panchina di Iachini, raccogliendo 7 punti. Mentre il Genoa è in crisi: dopo la sconfitta in casa con la Roma, si trova all'ultimo posto e cerca quindi punti importanti per la salvezza. Sfida interessante quella tra Torino e Atalanta di sabato sera, le squadre vengono da due sconfitte contro Sassuolo e Spal. La Domenica di Serie A parte alle 12:30 con Inter- Cagliari con i nerazzurri che devono vincere per rimanere al passo della Juve, mentre il Cagliari con il pari a Brescia ha finalmente messo fine a una striscia negativa di quattro sconfitte. Alle 15:00 Verona-Lecce, la rosa di Liverani non trova i 3 punti da 6 partite, mentre la squadra di Juric è reduce da due pareggi e due vittorie nelle ultime quattro partite. Allo stesso orario il Parma aspetta l'Udinese al Tardini; i gialloblù hanno vinto gli ultimi due incontri contro i bianconeri, che vengono però da un periodo di buone prestazioni.

La partita più attesa della giornata è sicuramente quella delle 18:00 con il derby di Roma. All'andata finì 1-1. La Lazio non riesce a chiudere una stagione senza sconfitte contro i giallorossi dal 2012/2013. I biancocelesti vogliono dar continuità alle 11 vittorie consecutive; dall'altro lato la squadra di Fonseca ha perso le ultime due partite in casa e non arriva a tre sconfitte interne di fila dal 2005. Chiude la giornata Napoli- Juventus: gli azzurri hanno ritrovato il sorriso in Coppa Italia con la vittoria sulla Lazio, ma in campionato hanno vinto una sola gara negli ultimi 12 match disputati, mentre la Juventus viene da un periodo d'oro, ed è l'unica squadra dei 5 maggiori campionati ad aver collezionato 50 punti nelle prime 20 partite giocate.