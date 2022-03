SERIE C 21 i goal segnati nella 32ᵃ di Serie C La Reggiana torna a -3 dal Modena, fermata da un Siena in ripresa

Il Siena frena il Modena a domicilio. Il grande stacco di Fabbro per il vantaggio dei toscani. Il fallo su Longo induce l'arbitro a fischiare il calcio di rigore realizzato da Tremolata. Al Braglia di Modena, Modena – Siena 1-1. La Reggiana accorcia e torna a -3. Lanini di testa, indisturbato su calcio d'angolo. La Vis Pesaro reagisce e pareggia con la conclusione da fuori di Tonso. Angoli fatali alla Vis. Raddoppio di Arrighini su palla inattiva come in precedenza. Illumina Cigarini per Guglielmotti e partita chiusa. Al Giiglio di Reggio Emilia, Reggiana batte Vis Pesaro 3-1.

A segno da tre partite consecutive e doppia cifra raggiunta per Merkaj. Sinistro all'angolo per Palmieri. A Chiavari, Virtus Entella batte Ancona/Matelica 2-0. Gran numero di Malotti per Bernardotto e tanto basta al Teramo per espugnare il Recchioni. A Fermo, Teramo batte Fermana 1-0. Giannetti su calcio di rigore porta in vantaggio la Carrararese. In pieno recupero all'ultima azione e addirittura in contropiede il pareggio dell'Olbia con Udoh. A Carrara, Carrarese – Olbia 1-1.

Accelerata e pallonetto per lo splendido goal di Jellow che indirizza così il derby toscano, Montevarchi – Lucchese. Radoppio su calcio d'angolo di testa di Carpani. Allo stadio Brilli Peri di Montevarchi, Montevarchi batte Lucchese 2-0. Finisce senza reti l'altro derby toscano, quello tra Grosseto e Pontedera.

