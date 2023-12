SERIE D GIRONE D 21 i gol nella 16° di Serie D dove spicca la vittoria del Forlì a Mezzolara Vittorie in trasferta anche per Fanfulla e Sangiuliano City

Il Carpi infligge una lezione all'Imolese e chiude la pratica già nel primo tempo. Matteo Cortesi apre e chiude un triangolo con Saporetti e dopo neanche un giro di lancette il Cabassi è già in festa. Agustin Ale grande regalo di Natale e Matteo Cortesi stappa per la seconda volta nel giro di pochi minuti. Imolese che sembra non esserci con la testa. La squadra di Gianni D'Amore dimezza le distanze sfruttando un ingenuo fallo di mani in area e l'ex Raffini fa centro. Il tris di Saporetti sotto porta servito dallo scatenato Cortesi mette i sigilli all'incontro. Carpi – Imolese 3-1.

Imolese che domani affronterà il Ravenna capace di rifilare un poker al Borgo San Donnino. Sabbatani con un perentorio colpo di testa per il vantaggio. Poi sale in cattedra Tirelli, doppietta per lui e partita in ghiaccio. Firma il definitivo poker Diallo. Allo stadio Benelli di Ravenna, Ravenna batte Borgo San Donnino 4-0. Borgo San Donnino che mercoledì riceverà il Victor San Marino bloccato ad Acquaviva sul pari dal Prato. Toscani avanti con D'Agostino capace di sfruttare una frittatona della difesa di Cassani. Nella ripresa il gol del pareggio è del difensore Alessandro De Santis. Victor San Marino – Prato 1-1.

Emozioni a Mezzolara con sorpasso e contro sorpasso. Galletti avanti con Prestianni. Poi si accende il Mezzolara che pareggia con Bovo e opera il sorpasso con Vassallo. Nel finale il Mezzolara resta in 10 e subisce il pareggio con Merlonghi su punizione. Il diagonale di Rossi porta il Forlì nelle zone alte della classifica. A Bologna, Forlì batte Mezzolara 3-2.

Vittoria in trasferta anche del Fanfulla che va a vincere sul difficile campo del Lentigione. Decide una palla inattiva e il colpo di testa di Gabriele Premoli. Vittoria di misura anche per Sammaurese sul Progresso. Il delizioso pallonetto di Montesi da i tre punti alla squadra di Mirko Taccola che si rilancia in classifica. Nella nebbia la vittoria in trasferta del San Giuliano City sul campo del Sant'Angelo. Il solito Gobbi per il Sant'Angelo sembrava profilarsi una giornata vincente. Il San Giuliano reagisce grazie al bellissimo gol di Nabil Makni, il quale si ripete con la visibilità scarsa. Di Palesi in contropiede il tris ospite. A Sant'Angelo Lodigiano, San Giuliano City batte Sant'Angelo 3-1. Terminano 0-0 Corticella – Pistoiese e Aglianese – Certaldo.

