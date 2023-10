SERIE D 21 i gol realizzati nella quarta giornata nel Girone D Ben quattro le vittorie esterne sono quelle di Corticella, Ravenna, Forli e Victor San Marino

Pareggio tra Imolese e Sammaurese. Vantaggio rossoblu con Gulinatti sinistro preciso in buca d'angolo. Risposta di Nisi in semi rovesciata ad inizio ripresa. Al Romeo Galli di Imola, Imolese – Sammaurese 1-1. Pavesi in mischia porta avanti il Ravenna a Fanfulla, il raddoppio nel finale con il portiere Cizza in area giallorossa per sfruttare l'ultima occasione pe pareggiare, porta sguarnita e contropiede che porta allo 0-2 con Varriale. Vassallo in mischia illude il Mezzolara. La calibrata conclusione di Vecchi per il pareggio del San Donnino. I padroni di casa operano il sorpasso con Thomas Son di testa su palla inattiva. Borgo San Donnino batte Mezzolara 2-1.

Il Prato vince il derby toscano con l'Aglianese. Il capitano Cela per irrompe in area e con il sinistro fa centro. Il raddoppio con un'azione personale finalizzata con la stoccata vincente del centroavanti Giuseppe Tedesco. Di Andrea Mobilio il tris. A Prato, Prato batte Aglianese 3-0. L'attaccante del Lentigione Alberto Formato, riceve un pallone da portiere del Corticella solo da appoggiare in rete. Gaffe gigantesca del numero 1 Martelli. Buon per lui che i compagni l'aggiustano con Farinelli, bravo a farsi trovare sul secondo palo. Sempre posizionato bene Farinelli, sul diagonale di Tombetta sporcato dal portiere, lestissimo il numero 11 per la doppietta personale. Cudini di testa su calcio d'angolo e il Corticella la chiude. Il gol di Montipò serve solo per le statistiche. Lentigione – Corticella 2-3. Il Victor San Marino sbanca Sant'Angelo Lodigiano con il gol di testa di D'Este servito da Sabba. Pareggio 0-0 nel big match tra Pistoiese e Carpi.

