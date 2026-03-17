22 i gol della 27ª in Serie D Girone F: domina l'Ancona, sospesa Teramo – Ostiamare

I gol della 27ª giornata

L'Ancona in rimonta ribalta il Giulianova ed, in attesa del recupero tra Teramo e Ostiamare, è sempre più sola. Odianose su rigore porta in vantaggio gli abruzzesi. Stratosferico il gol di Attasi per il pareggio dorico. Gol pazzesco che può valere oro, soprattutto perchè arriva anche quello di Rovinelli che ribalta completamente la situazione. Allo stadio Fadini di Giulianova, Ancona batte Giulianova 2-1. Si è interrotta dopo appena 45 minuti la sfida di alta classifica tra Teramo e Ostiamare. Il match, in programma al “Bonolis”, è stato sospeso e rinviato a causa dell’infortunio occorso all’arbitro Gennaro Decimo della sezione di Napoli. Il direttore di gara, rientrato negli spogliatoi al termine del primo tempo, ha comunicato alle due società l’impossibilità di proseguire l’incontro per un problema muscolare a una gamba. La partita si era chiusa sul parziale di 0-1, con gli ospiti in vantaggio grazie al gran gol di Spinosa arrivato allo scadere della prima frazione. Ora si attende la decisione della Lega per la data di recupero. Pareggio con gol tra Vigor Senigallia e L'Aquila. Pandolfi per il vantaggio abruzzese. Il pareggio dei marchigiani è di De Feo. Vigor Senigallia che la ribalta con Shkambaj. Sparacello per il definitivo 2-2 tra Vigor Senigallia e l'Aquila. L'ultimo posto play off è occupato dall'Atletico Ascoli che trova un ottimo pareggio in casa dell' Unpomezia a tempo scaduto. Manu per i padroni di casa in apertura. Sardo al quinto minuto di recupero. Unipomezia – Atletico Ascoli 1-1.

Un Sora rimaneggiato si arrende al Notaresco. Quacquarelli in apertura per gli abruzzesi. Il raddoppio è di Palazzese sempre nella prima frazione. Paudice per il tris definitivo. Allo stadio Tomei di Sora, Notaresco batte Sora 3-0. Una doppietta di Giometti fa felice il Fossombrone che vola verso la salvezza e inguaia sempre più la Sammaurese. La doppietta di Giometti arriva a cavallo tra la chiusura di prima e l'inizio della seconda parte di partita. Il gol di Federico Valentini vale solo per le statistiche. A Fossombrone, Fossombrone batte Sammaurese 2-1. Pesantissima vittoria del Termoli che va a vincere e sorpassa la Maceratese in classifica. Il gol che vale oro lo realizza Mercuri. A Macerata, Termoli batte Maceratese 1-0. Pareggio che non serve a nessuno tra Chieti e San Marino. Al bel gol di Monsif, fa seguito un incredibile autorete di Mbaye. A Chieti, Chieti – San Marino 1-1. E chiudiamo con l'importantissima rimonta del Castelfidardo nello scontro diretto salvezza con la Recanatese. Giallorossi in vantaggio con Chiarella. Poi si scatena Gallo, prima su rigore poi sempre lui con un gol che vale il definitivo sorpasso. A Castefidardo, Castelfidardo batte Recanatese 2-1.







