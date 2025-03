SERIE C 22 i gol della 31° giornata di Serie C Girone B A 7 giornate dal termine è tutto da decidere sia in zona promozione sia in zona salvezza

La Virtus Entella capolista non non va oltre al pareggio in casa della Lucchese. Rossoneri che sbloccano con Ballarini. La squadra di Fabio Gallo pareggia con Boccadamo. La Lucchese spinge e si riporta avanti nel finale con Fedato. Sembrava fatta per i toscani, ma proprio a tempo scaduto è Marconi di testa a firmare il definitivo pareggio. Allo Stadio Porta Elisa di Lucca, Lucchese – Entella 2-2. La Ternana ne approfitta subito per portarsi a -2 e con lo scontro diretto tra Entella e Ternana fissato per l'ultima di campionato la promozione in B è tutta da decidere. Per la squadra di Abate basta il gol di Salvatore Aloi nei primi 45 minuti. Ternana batte Sestri Levante 1-0. La Torres è ormai fuori dai giochi per la promozione diretta e la sconfitta di Perugia lo certifica. Il grifo vince 1-0 grazie all'autogol di Dametto. Perugia – Torres 1-0. Buon momento del Pescara dopo una fase decisamente delicata. Gli abruzzesi vanno a vincere in maniera netta a Pontedera con la doppietta di Ferraris che lascia il segno sia nel primo che nel secondo tempo e il tris firmato da Cangiano. Allo stadio Ettore Manucci di Pontedera, Pescara batte Pontedera 3-0. Succede tutto nella prima frazione di gioco tra Vis Pesaro e Gubbio. Vantaggio ospite in apertura con Corsinelli, pareggio al trentacinquesimo di Nicastro: Vis Pesaro – Gubbio 1-1. Gubbio scavalcato in classifica dal Carpi. Emiliani capaci di andare a vincere ad Arezzo con un gol di Cortesi. Tre punti d'oro per la Spal in trasferta. Gli estensi con il gol di Molina su calcio di rigore si rimettono in corsa per la provare a salvarsi senza passare dai play out. Pianese – Spal 0-1. Quirini porta in vantaggio il Milan Futuro in casa del Pineto. Abruzzesi che rispondo con Marrancone. Poi ribaltano il risultato con Gambale. Pineto batte Milan Futuro 2-1.

In classifica dopo 31 giornate: Virtus Entella 68; Ternana 66; Torres e Pescara 57; Vis Pesaro 51; Arezzo 49; Pineto 48; Pianese 44; Rimini 43; Carpi 39; Gubbio 38; Perugia e Campobasso 36; Ascoli 33; Spal 28; Lucchese 26, chiudono con 23 punti Sestri Levante; Milan Futuro e Legnago Salus.

