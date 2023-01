SERIE C 23^ in Serie C Reggiana e Cesena entrambe in casa. Il Rimini cerca riscatto ad Olbia E' un 23^ senza scontri diretti, ma con partite molto interessanti come Reggiana – Alessandria e Cesena – Fermana. Il Rimini in Sardegna per rilanciarsi

L'ultimo acquisto in ordine di tempo fa ben capire che la Reggiana non vuole lasciare nulla di intentato. La squadra è in testa nel campionato di Serie C girone B e vuole restarci fino alla fine della stagione per salire di categoria. Dalla Serie A alla serie C, con l'obiettivo di tornare subito in serie B, Riccardo Fiamozzi contratto fino al 2024 con possibilità di prolungamento automatico. Lo scorso anno 12 presenze in Serie A con l'Empoli per il difensore di fascia già disponibile per giocare domenica ore 14.30 contro l'Alessandria, avversario che sta attraversando un ottimo momento 2 vittorie nelle ultime 5. Il Cesena risponde con l'arrivo di Mattia Mustacchio. L'esterno di centrocampo indosserà la maglia numero 23.

Nella prima parte di stagione a Vercelli, Serie C Girone A, ha spesso ricoperto anche il trequartista. Cesena che ha rinforzato anche la difesa con Luigi Silvestri per lui il numero 28. Teloni sul Manuzzi per proteggere il campo dalla neve in attesa dell'arrivo della Fermana di Stefano Protti. Una delle squadre più in forma del campionato: tre vittorie e un pareggio nelle ultime 4. Le altre partite si giocano tutte domenica 22 salvo rinvii per maltempo: Imolese – Torres, Montevarchi – Siena, Olbia – Rimini, con la squadra di Gaburro alla disperata ricerca di un riscatto in Sardegna dopo tre sconfitte consecutive, Recanatese – San Donato Tavarnelle; Virtus Entella – Carrarese, Gubbio – Ancona, Lucchese – Fiorenzuola e Vis Pesaro – Pontedera.

