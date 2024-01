SERIE D GIRONE D 24 i gol nella 21°. Cadono in casa Ravenna e Forlì La Sammaurese fa suo il derby con l'Imolese

Eppure era cominciata bene, dopo una supremazia schiacciante Diallo di testa su palla inattiva porta in vantaggio il Ravenna. Dallo stesso angolo Premoli sul primo palo da il primo dispiacere ai giallorossi. Sempre su corner, questa volta dall'altra parte, il raddoppio di Cucuzza, ma che dormita quella della difesa di Gadda. A Ravenna, Fanfulla batte Ravenna 2-1.

E il Victor ne approfitta riportandosi ad un solo punto dalla capolista: i biancoazzurri di Cassani segnano tre gol in 14 minuti. Lozza e la doppietta di Scott Arlotti, il primo viziato da un fallo di mano. Poi la rincorsa del Sant'Angelo con Mariani e Francesco Gobbi, ma non basta. Ad Acquaviva, Victor San Marino batte Sant'Angelo Lodigiano 3-2.

Sul podio c'è anche il Corticella capace di vincere in rimonta sul Lentigione passato in vantaggio con Sala. Poi si scatena Romeo Bertani autore di una doppietta che lancia in orbita Serie C il Corticella che domenica prossima riceverà il Ravenna. A Bologna, Corticella batte Lentigione 2-1.

Il Forlì perde una grande occasione perdendo in casa con il San Giuliano City. Al 92° il fallo di Rossi su Cogliati e Salzano dal dischetto batte Pezzolato. Anche se il rigore con il giocatore che ha bloccato la rincorsa doveva essere ripetuto. A Forlì San giuliano City batte Forlì 1-0.

Saporetti con la stoccata su calcio d'angolo per il vantaggio Carpi sulla Pistoiese. Reazione d'orgoglio degli orange con Carannante e Diakhate il suo è uno dei gol più belli di questa settimana. Sempre i corner decisivi : Forapani non lo marca nessuno e il Carpi la pareggia. Il gol di Mandelli, anche questo molto bello, significa sorpasso definitivo. A Carpi, Carpi – Pistoiese 3-2.

L'Aglianese batte il Prato nel derby toscano. La squadra di Ciccio Baiano la sblocca nel primo tempo di forza con Mascari. Punizione spettacolare di Marino per il raddoppio. Aglianese batte Prato 2-0. Campagna su rigore a 10 minuti dalla fine da la vittoria nel derby romagnolo alla Sammaurese. A San Mauro Mare, Sammaurese batte Imolese 1-0.

Al 91° Hasanaj con una rovesciata pazzesca, da i tre punti al Progresso. A Bologna, Progresso batte Certaldo 1-0.

L'unico pareggio di giornata è quello tra Mezzolara e Borgo San Donnino. Al doppio vantaggio degli ospiti con Bongiorni e Carollo nel primo tempo, rispondono Fini, sempre nei primi 45 e Cavazza nel finale di gara. Mezzolara – Borgo san Donnino 2-2.

