26ª giornata: clamoroso alla Ternana. In una notte, prima esonerato poi richiamato Ignazio Abate

Succede anche questo nel calcio di oggi, ossia l'esonero di un allenatore secondo in classifica a tre punti dalla capolista. Esonero e reintegro tutto in una folle notte. Ignazio Abate. Alla fine, resta l'allenatore della Ternana, salvato dai propri giocatori che hanno fatto muro e quadrato intorno al proprio tecnico. Clamoroso era stato l'esonero annunciato dal club intorno alle 20 di ieri, altrettanto clamoroso il dietrofront che si è consumato nella notte, dopo una lunga riunione allo stadio 'Liberati', finita verso le 3, tra il Presidente Stefano D’Alessandro, la squadra, un gruppo di tifosi e lo stesso Abate.

La società in serata aveva annunciato anche l'arrivo del nuovo tecnico: Fabio Liverani. Smentita dal Presidente D'Alessandro l'ipotesi circolata subito dopo l'esonero, ossia che l'allontanamento di Abate fosse dipeso anche da divergenze sulla compilazione della lista dei giocatori e sul mancato inserimento del figlio del numero uno rossoverde. Determinante nel ripensamento societario la posizione della squadra, rimasta vicinissima ad Abate. Questa la cronaca di una notte pazzesca e che comunque evidenzia che, in certe piazze, non bastano solo i risultati.

Ternana – Arezzo chiuderà lunedi 10 febbraio alle 20.30 la 26esima giornata di Serie C Girone B che si aprirà questa sera con Perugia – Vis Pesaro. Domani alle 15 Milan Futuro – Lucchese e alle 19.30 un interessantissimo Rimini – Ascoli al Neri dove i bianconeri tornano dopo 17 anni. Domenica 9 il debutto di fuoco del duo “sammarinese” Francesco Baldini - Luciano Mularoni sulla panchina della Spal proprio in casa della capolista Virtus Entella. Difficile pensare che i ferraresi possano aver già cambiato marcia, ma è chiaro che Baldini – Mularoni sperano nella classica scossa del dopo esonero. Sempre alle 15 Torres – Gubbio. Alle 17.30 Campobasso – Pontedera; Pineto – Legnago Salus e Sestri Levante – Pianese. Alle 19.30 chiuderà la domenica Carpi – Pescara. Lunedi il posticipo Ternana – Arezzo.