SERIE D GIRONE D 27 i gol della 28ª: allungano in classifica Carpi e Ravenna Sei giornate al termine non c'è ancora nulla di decisivo. Sei squadre si giocano Serie C e Play Off

Ci vogliono 68 minuti e un controllo nettamente con il braccio per permettere al Carpi di aprirsi la strada con il Mezzolara. Il gol è di Rossini. Aperta la scatola il Carpi dilaga con Saporetti, e nell'extra time con Verza. Allo Stadio Cabassi di Carpi, Carpi – Mezzolara 3-0. Tiene il passo il Ravenna anche se per battere nel derby la Sammaurese ci vuole un calcio di rigore. Ingenuo il difensore di Taccola nel tirare la maglia con l'arbitro a pochi passi. Trasforma Nappello. Ravenna batte Sammaurese 1-0.

Crolla il Forlì con il Corticella, Trombetta la sblocca con una grande giocata in apertura. Nella ripresa Sulliani appoggia in rete dopo una bella azione corale dei bolognesi. Ancora Trombetta che parte dalla propria metà campo apre il turbo e scarica in porta il tris. Poker di testa di Bertani. Corticella batte Forlì 4-0. Un'altra bolognese sugli scudi è il Progresso capace di andare a vincere a San Marino, dopo nemmeno un minuto in gol Cancello. Nella ripresa Arlotti per il primo pareggio del Victor. In contropiede Matta per l'1-2 Progresso. Grande giocata di Sollaku che la mette sulla testa di Nicholas D'Este, e decimo gol in campionato per l'attaccante del Victor. Sinistro da centrocampo e grossa indecisione del portiere Gattuso per il nuovo vantaggio Progresso con Pinelli. Parita impazzita, sinistro di Alessandro Carlini per il 3-3. Ma non è ancora finita perchè i bolognesi di Vullo la vanno a vincere con Mele. Ad Acquaviva, Progresso batte Victor San Marino 4-3.

Male anche il Lentigione che va sotto con il Certaldo, stoccata di Gozzerini. Alberto Formato prima si procura, poi scarica in porta il rigore del pareggio. Lentigione – Certaldo 1-1. Cocuzza di testa porta in vantaggio il Fanfulla sul Borgo San Donnino. Raddoppio in mischia di Premoli. Fanfulla batte Borgo San Donnino 2-0. Cade l'Imolese contro il Sant'Angelo Lodigiani. De Angelis porta avanti i padroni di casa. Splendido diagonale di Mariani per il raddoppio Sant'Angelo. Il tris sul secondo tentativo è del bomber Francesco Gobbi. Nel finale sussulto d'orgoglio dell'Imolese con la doppietta di Mattiolo che, però, arriva troppo tardi. Sant'Angelo Lodigiano – Imolese 3-2. Girgi su respinta approssimativa del portiere dell'Aglianese per il vantaggio del San Giuliano City. Salzano su rigore mette il sigillo ai tre punti. San Giuliano City batte Aglianese 2-0. E chiudiamo con il derby toscano Pistoiese – Prato, Sowe nel finale decide l'incontro. A Pistoia, Prato batte Pistoiese 1-0.

