SERIE D 27 i gol realizzati nella nona di Serie D, girone D Classifica molto corta con sei squadre in appena tre punti

Preziosa vittoria dell'Imolese in trasferta, anche perchè ottenuta in rimonta. Vantaggio San Giuliano City con Atzeni, sulla sua conclusione ravvicinata c'è una deviazione decisiva. Sebastiano Elefante in qualche modo riesce a spingerla in porta per il pareggio rossoblu. Nel finale Gulinatti con il sinistro da fuori trova il gol del definitivo sorpasso. Allo stadio Ugo Guazzelli di Cerro al Lambro, Milano, Imolese batte San Giuliano City 2-1.

Il giovane francese Dani Florentine di testa su azione d'angolo sblocca la partita per la Pistoiese contro il Progresso. I bolognesi la pareggiano su calcio di rigore con Selleri. Sempre su rigore il nuovo e definitivo vantaggio degli arancioni del nuovo tecnico Manolo Manoni. A Pistoia, Pistoiese batte progresso 2-1.

Uno dei risultati più clamorosi arriva dal Biavati di Corticella, dove il Carpi cade rovinosamente. Azione solitaria di Trombetta, il centroavanti sblocca poco dopo il quarto d'ora. Calanca in mischia di testa pareggia. Nella ripresa Ruffo Luci con la conclusione potente riporta avanti il Corticella, che chiude con il tris di Trombetta e doppietta personale del centroavanti. A Bologna stadio Biavati, Corticella batte Carpi 3-1.

Tanti i gol su calcio d'angolo come quello di Premoli del Fanfulla per il vantaggio sulla Sammaurese. Ad inizio ripresa il raddoppio con il brasiliano Souto. Nel finale accorcia ma non basta la squadra di Taccola. Allo stadio comunale Dossenina di Lodi, Fanfulla batte Sammaurese 2-1.

Blitz dell'Aglianese in casa del Lentigione. Poli in mischia porta avanti i nero/verdi. Pareggio con una bella girata di sinistro di Cortesi. Nel recupero Bocalon su calcio di rigore firma la vittoria per l'Aglianese. Allo stadio Levantini di Brescello, Aglianese batte Lentigione 2-1.

Con due calci piazzati il Borgo San Donnino batte il Certaldo: Marco Josè Bingo su calcio di rigore, Federico Abelli su calcio di punizione. A Fidenza, Borgo San Donnino batte Certaldo 2-0.

Risultato all'inglese anche per il Sant'Angelo Lodigiano sul Mezzolara. Lanzi in progressione per l'1-0. Chiude Gobbi nell'extra time. Sant'Angelo batte Mezzolara 2-0.

L'unico pareggio di giornata è quello tra Prato e Forlì. Calì su punizione con la complicità del portiere per il vantaggio della squadra di Mauro Antonioli. Gaiola con astuzia e di tacco per lo 0-2 che andava gestito meglio dai galletti che invece subiscono la rimonta Prato. Angeli di testa in tuffo su calcio d'angolo. Sempre di testa servito da un calcio di punizione il gol di D'Agostino. Allo stadio Lungobisenzio di Prato, Prato – Forlì 2-2.

