SERIE A 3-1 a San Siro, la Juve si rilancia per lo Scudetto. Milan sconfitto dopo 27 gare

3-1 della Juve sul Milan che così perde l'imbattibilità dopo 27 partite. Vero protagonista della serata di San Siro, Federico Chiesa, autore di una splendida doppietta. La prima rete dopo un triangolo chiuso dal tacco di Dybala e finalizzato dall'ex Viola; la seconda dopo un dribbling secco al limite dell'area e mancino che si infila alla destra di Donnarumma. Nel mezzo la rete, meritata, di Calabria che apre il piatto a centro area e infila il portiere bianconero. Il tris è di McKennie che sfrutta una galoppata di Kulusevski (entrambi subentrati) sulla destra. Il Milan comunque dimostra tutto il suo coraggio, recrimina per un fallo di Bentancur non sanzionato (sarebbe stato il secondo giallo) e prova ancora a riaprire la sfida. Non basta, però, per evitare la prima sconfitta dall'8 marzo 2020. La battuta d'arresto lascia comunque i rossoneri in vetta alla classifica, che però diventa sempre più affollata.

