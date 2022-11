QATAR 2022 3-3 Spettacolo tra Camerun e Serbia Castelletto la sblocca, i serbi la ribaltano con Pavlovic, Milinkovic Savic e Mitrovic ma poi si fanno riprendere da Aboubakar e Choupo Moting.

3-3 Spettacolo tra Camerun e Serbia.

Spettacolare 3-3 nella prima partita di oggi tra Serbia e Camerun, ricca di colpi di scena. Africani avanti su angolo di Kunde, N'Koulou prolunga e il difensore d'origine friulana Castelletto tocca a rete. La Serbia la ribalta nel recupero di primo tempo col colpo di testa di Pavlovic, su punizione di Tadic, e con Sergej Milinkovic-Savic, che colpisce con un sinistro dal limite. Nella ripresa una palla persa del Camerun porta all'allungo di Mitrovic che finalizza una bella azione corale imbastita con Kostic, Milinkovic Savic e Zivkovic. Partita apparentemente chiusa e invece nuovamente stravolta dall'ingresso di Aboubakar. In 3', sfruttando l'altissima difesa balcanica, l'attaccante capitalizza in contropiede i lanci di Castelletto e Fai: sul primo scavalca Vanja Milinkovic Savic - rete annullata per fuorigioco e poi assegnata dal VAR - e al giro dopo appoggia per il comodo pari di Choupo Moting.

