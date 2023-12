SERIE D GIRONE D 30 i gol nell'ultima di andata di Serie D girone D Sei le vittorie in trasferta crolla il fattore campo. Spicca la vittoria al 98° del Ravenna ad Imola

Uno dei passaggi cruciali del campionato del Ravenna è certamente questo: al Galli di Imola nel derby, Sabbatani gela i rossoblu con un gol che vale tre punti d'oro. All'ultimo respiro Ravenna batte imolese 1-0. Tiene il passo dei giallorossi il Victor San Marino capace di rifilare un poker a domicilio al Borgo San Donnino. Di Gramellini, Arlotti nel primo tempo, Lozza e Onofri nella ripresa le reti che tengono i biancoazzuri saldamente al secondo posto. A Fidenza, Victor San Marino batte Borgo San Donnino 4-0.

Sale prepotentemente il Carpi. Sall raccoglie un invito buca centralmente la difesa del Certaldo e con un tocco soft porta avanti gli emiliani. Raddoppio di Saporetti su calcio di rigore. Del giovane Marco Forapani il tris sempre su palla inattiva, la sfera tocca la base del palo poi si infila. Il bel gol di Gozzerini vale solo per le statistiche. A Certaldo, Carpi batte Certaldo 3-1.

Altra toscana in grande difficoltà è il Prato che cade in casa con la sorpresa Corticella. Mordini chiude il triangolo e ospiti avanti. L'autogol di Diana che devia nella propria porta, vale il raddoppio del Corticella. La rete di Cela riapre i giochi solo momentaneamente ma il risultato non cambierà più. A Prato, Corticella batte Prato 2-1.

Tutto fin troppo facile per il Lentigione contro quello che resta della Pistoiese mercoledi in campo con 45 minuti di ritardo e con i giovani della juniores. Di Nanni, Cortesi e Macchioni i gol del tris del Lentigione a Pistoia. Crolla il Fanfulla in casa contro il Sant'Angelo. Calì direttamente da calcio d'angolo per il vantaggio ospite. Raddoppio di Mecca su respinta corta del portiere. Doppietta per Mecca dal dischetto partita in ghiaccio. Di Kakou il gol per il Fanfulla che in contropiede subisce anche il quarto, ultimo tocco di Mariani. A Lodi, Sant'Angelo batte Fanfulla 4-1.

Quattro gol anche tra Progresso e Mezzolara equamente divisi: Muro per il vantaggio Mezzolara. Di De Meio l'autogol che ristabilisce la parità. Vecchio a pochi minuti dalla fine riporta avanti gli ospiti. Nuovamente raggiunti su calcio di rigore da Cocchi. Progresso – Mezzolara 2-2.

