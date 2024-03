SERIE C 31° spalmata su tre giorni: occhi puntati sul derby umbro Gubbio – Perugia Il Rimini ospita il Pescara, il Cesena al Benelli con la Vis Pesaro

La Serie C non si ferma mai è già tempo di pensare alla 31° giornata spalmata su tre giorni. Si comincia domani sera con due sfide entrambe si giocano alle 20.45 Virtus Entella – Lucchese, e Rimini – Pescara. A tenere banco in riviera è la nascita del nuovo stadio ma è altresì importante mantenere la categoria sul campo. Troise contro il Pescara senza Pietrangeli, Oddi, Leoncini e Marchesi e lo squalificato Megelaitis. C'è un sottilissimo equilibrio tra play off e play out, il Rimini ha necessità di muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive, quattro se aggiungiamo la coppa Italia.

Sabato 16 alle 18.30 Carrarese – Juventus Next Gen e Pontedera – Spal. Domenica 17 il programma della 31° prevede: Ancona – Torres; Olbia – Recanatese e Pineto – Arezzo alle 14. Alle 16.15 il match clou con il derby umbro Gubbio – Perugia; alle 18.30 la sfida salvezza tra Fermana - Sestri Levante, chiusura alle 20.45 con Vis Pesaro – Cesena, match molto interessante tra i biancorossi che hanno bisogno di punti per salvarsi, e i bianconeri lanciatissimi verso la serie B.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: