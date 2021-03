33° turno senza Samb-Triestina, rinviata per covid

Il Girone B non fa in tempo a recuperare due partite che già c'è un altro rinvio. Il focolaio in casa Triestina conta 7 positivi nel gruppo squadra (3 dei quali calciatori), dunque niente match da pranzo domenicale con la Sambenedettese.

Per il resto sarà un weekend di scontri d'alta quota per le due romagnole da playout. Il Ravenna, subito a punto dopo la sosta per covid, affronta la capolista Padova, che dopo la scoppola col Matelica è tornato a correre. Il peggior avversario possibile per i disastrati giallorossi, ora virtualmente ultimi e incapaci di vincere per tutto l'interno: l'ultimo successo 15 gare or sono, il 19 dicembre nel derby con l'Imolese. Pure i rossoblu, passato il tris di successi, non festeggiano da 9 turni. E ora incrociano l'altalenante Perugia, che rispetto al Padova ha 7 punti e una gara in meno. Nel mezzo, a -5 dalla vetta, c'è il Sudtirol, fresco di ko proprio con gli umbri e a sua volta impegnato in un testacoda: per Vecchi c'è il non più fanalino di coda Arezzo, che ha messo la freccia sul Ravenna grazie a 7 punti in tre gare e, più in generale, battuto una sola volta nelle ultime 7, rigenerato dall'arrivo di Stellone.









Altrettanto balsamico l'avvento di Colella, che nelle tre sulla panchina del Legnago, altra formazione da playout, non ha mai perso. I veneti sono ospiti di un Cesena che non vince da 7 partite, falcidiato prima dal covid e poi dagli infortuni: alla lista si aggiungono due pedine importanti come Zecca e Di Gennaro, così, contando i nazionali sammarinesi Nanni e Benedettini, gli assenti salgono a 10. Sempre in tema di occupanti i playout, l'esordio di Alessio Tacchinardi sulla panchina del Fano coincide col delicato derby salvezza con la Vis Pesaro, prima delle salve con 4 punti in più dell'Imolese. Rischiano di essere risucchiate nei bassifondi anche Carpi (3 ko in fila) e Fermana (2 punti in 4 gare), entrambe impegnate in casa: gli emiliani ricevono una Virtus Verona già tranquilla, i marchigiani un Modena scivolato a -10 dalla vetta e ormai emarginato dalla corsa alla B diretta. Completano il quadro le sfide da metà classifica Gubbio-Matelica (anticipo del sabato insieme alle partite di Imola e Fermo) e Mantova-FeralpiSalò.