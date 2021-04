SERIE C 35° giornata: Tutte in casa le tre pretendenti alla Serie B. Derby salvezza Imolese - Ravenna Il Padova ospita il Gubbio. Perugia – Triestina e Sud Tirol – Virtus Vecomp Verona. Il Cesena di scena a San Benedetto del Tronto, derby salvezza Imolese – Ravenna Si gioca tutta domani la 35° di campionato.

Alle 15 Fano – Modena, Carpi – Matelica, Fermana Feralpisalò. Alla stessa ora due match per la promozione. Il Padova scivolato a Trieste non può permettersi altri passi falsi affronta un Gubbio salvo ma che viene da due sconfitte consecutive. I Rossoblu di Torrente non si recheranno all'Euganeo in passeggiata di salute ma faranno di tutto per evitare il terzo tonfo. Il Perugia, al Curi, sulla carta, ha il match più complicato. La Triestina oltre ad avere valori, cerca un posto al sole nei play off.

I Grifoni sanno che se vogliono sperare di tallonare il Padova devono continuare a vincere. Sempre alle 15 il Cesena scende a San Benedetto per un match che può regalare la certezza dei play off ad entrambe. Alle 17.30 altre 4 partite: Arezzo – Vis Pesaro, Mantova – Legnago, e Sud Tirol – Virtus Vecomp Verona. Anche in questo caso ci sono pochi calcoli da farfe in questa fase del campionato. Il Sud Tirol deve vincere per continuare a sperare nella serie B diretta. La 35esima si chiude domenica sera alle 20.30 con il match salvezza al Romeo Galli tra Imolese e Ravenna. I giallorossi se vogliono evitare la retrocessione devono fare risultato a tutti i costi. L'Imolese non può correre rischi. Una sconfitta riaprirebbe i giochi per la retrocessione diretta. Lunedi a Cpiace si parlerà della 35° con ospiti il Direttore Sportivo dell'Imolese Moreno Zocchi e il tecnico del Carpi, Sandro Pochesci

