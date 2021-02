SERIE D 4 positivi nel Rimini, ma col Lentigione, per ora, si gioca Intanto in difesa esce Ronchi (passato al Trento) e torna Giua. Il Forlì prende il centravanti Longobardi.

Dopo i tamponi di ieri, il Rimini Calcio ha annunciato la positività di quattro tesserati. A rischio la partita di domani pomeriggio contro il Lentigione, che al momento però è confermata. Intanto, c'è un cambio della guardia nel reparto difensivo: Ronchi saluta e va al Trento, capolista del Girone C, mentre torna Giua, cresciuto nelle giovanili biancorossi e reduce dall'esperienza al Fabriano, in Eccellenza. Rinforzo offensivo invece per il Forlì: preso il centravanti classe '82 Longobardi, fermo dopo due stagioni passate alla Savignanese.

