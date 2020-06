4 romagnole per la D che verrà. In attesa dei ricorsi

In attesa della cascata di ricorsi, la Lega Nazionale Dilettanti ha certificato quel che già si sapeva da tempo, ossia l'ecatombe romagnola in Serie D. Oltre ad Alfonsine e Savignanese – per le quali non c'era alcuna speranza – va giù anche la Sammaurese, condannata, a vantaggio del Crema, per la bellezza di uno 0,001. La LND ha cristallizzato le classifiche al momento dello stop e bocciato il criterio dell'algoritmo, ricorrendo alla media punti e, in caso di parità, alla classifica avulsa tra le appaiate. Nel caso del Girone D, la Sammaurese ha 1 punto e una partita in più rispetto al Crema, che la spunta per una media punti di 1,041 contro l'1,04 dei giallorossi. Che ora hanno a disposizione due strade, per evitare l'Eccellenza: il ripescaggio – per il quale sarebbero in pole, nel caso in cui ci fosse una defezione – o il ricorso, opzione che potrebbe riguardare tutte e 36 le retrocesse a tavolino (e quindi anche Alfonsine e Savignanese). Dunque, al momento sono 4 le romagnole che parteciperanno alla prossima Serie D: Marignanese – prima nel Girone B di Eccellenza e promossa – Rimini – retrocesso e a sua volta impegnato nel giro di ricorsi vari – e le confermate Forlì e Cattolica SM, protagoniste di due salvezze dal sapore opposto. I galletti hanno chiuso da ottavi, ma al momento dello stop erano a 3 punti dai playout e 8 dai playoff. Non un bel ruolino per una squadra che aveva ambizioni, se non da promozione, almeno da piani alti. Viceversa, il CSM sembrava spacciato dopo le 0 vittorie in 14 turni e l'ultimo posto in classifica, invece poi ha messo il turbo e al momento della chiusura era addirittura fuori dalla zona playout. Grandi protagonisti Cascione – alla sua prima esperienza in panchina – e Rizzitelli, spostato dalla fascia al centro dell'attacco e autore di 9 gol in 14 partite. Confermarli sarebbe l'obiettivo della società, che punta anche ad affrancarsi dal San Marino e diventare solo Cattolica a tutti gli effetti: per tutto questo si vedrà nel momento in cui le linee guida sulla ripartenza saranno meglio definite.