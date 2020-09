SERIE D 5 sospetti positivi al Covid: rinviata Forlì-Seravezza

Forlì-Seravezza, in programma domenica al Morgagni, non si giocherà. I test sierologici tra i biancorossi hanno evidenziato 5 casi di sospetta positività al Covid e fino all'esito dei tamponi gli allenamenti sono stati sospesi e i soggetti posti in isolamento preventivo. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio della partita a mercoledì 7 ottobre.



